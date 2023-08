Técnico Eduardo Souza valoriza empates, mas pede evolução do Londrina EC

O Londrina perdeu mais uma oportunidade de vencer em casa na Série B e desperdiçou a chance de subir na classificação, em uma rodada em que os seus principais concorrentes contra o rebaixamento também não ganharam.





No entanto, o técnico Eduardo Souza valorizou o ponto conquistado no 1 a 1 com a Chapecoense e afirmou que é preciso buscar evolução e acreditar que é possível sair da parte de baixo da tabela.



"Saímos chateados porque tivemos chances de ganhar, mas temos que valorizar o ponto conquistado. Precisamos entender o campeonato, seguir pontuando. Muitas vezes você lamenta o empate, mas naquela sequência de nove jogos, quando o Londrina somou só um ponto, se tivesse conquistado mais quatro empates, por exemplo, estaríamos fora da zona do rebaixamento hoje", frisou o treinador alviceleste.





O LEC segue em penúltimo, com 16 pontos, três a menos que o Tombense, primeiro time fora da ZR e que perdeu na rodada. Se tivesse ganho, o Tubarão teria ultrapassado o Avaí e a Chapecoense na classificação.





"Na situação em que estamos, precisamos vencer. Mas nos empates com o ABC e a Chapecoense não deixamos eles desgarrarem na tabela. Temos que mostrar aos jogadores que podemos reagir e para isso precisamos corrigir os erros e matar o jogo quando tivermos oportunidades", comentou Souza.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: