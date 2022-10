Tubarão tenta sua 'última cartada' contra o Grêmio, no Café

Disposto a acabar com a sua segunda pior sequência na Série B e se manter vivo na briga por uma vaga no G4, o Londrina recebe o Grêmio neste sábado (8), às 16h30, no estádio do Café, em jogo decisivo pela 34ª rodada do Brasileiro. A vitória, algo que o time ainda não conseguiu contra os quatro "grandes" do G4 (Cruzeiro, o próprio Grêmio, Bahia e Vasco), é o único resultado que interessa ao Tubarão nesta reta final da competição.





Sem vencer há quatro jogos - duas derrotas e dois empates -, o Alviceleste caiu na tabela e perdeu contato com o o grupo do acesso. Viu adversários crescerem no campeonato e a distância para o Vasco subir para seis pontos. O jejum atual só fica atrás da sequência de três derrotas e dois empates registrada entre a segunda e a sexta rodadas. Com 15 pontos ainda em disputa e muitos confrontos diretos, o técnico Adilson Batista mantém a esperança no acesso.

"Eu ainda não desisti. Ficou mais difícil, mas não impossível", repetiu várias vezes o técnico Adilson Batista este pensamento durante a coletiva concedida ao longo da semana. Com 46 pontos, o LEC pode chegar aos 61, pontuação suficiente para garantir ao menos o quarto lugar. Para isso, o Alviceleste teria que fazer algo que ainda não fez e vencer as últimas cinco partidas.







"São cinco decisões para nós e não nos resta outra alternativa a não ser vencê-las", apontou Batista. "Só tenho a agradecer a este grupo por tudo que foi feito até aqui, mas é possível ir além e ainda não estou satisfeito. O nosso objetivo aqui sempre foi o acesso".

O confronto com o Grêmio é a oportunidade também para o LEC vencer um dos integrantes do G4 pela primeira vez nesta Série B. No primeiro turno, o tricolor gaúcho ganhou no seu estádio por 1 a 0, gol de Diego Souza.