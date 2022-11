Vinicius Junior é confirmado e Brasil ofensivo enfrenta a Sérvia na Copa do Qatar

A pouco mais de uma hora da estreia brasileira na Copa do Mundo do Qatar, nesta quinta-feira (24), a conta em português do Twitter da competição publicou a confirmação da escalação do time de Tite com a presença do atacante Vinicius Junior.



O comandante já vinha treinando com Vini nos últimos dias, já indicando sua escalação. Com isso, o volante Fred perde o lugar no meio de campo e Lucas Paquetá vai compor o setor ao lado de Casemiro.

Nessa formação, Neymar deve atuar centralizado e mais livre para criar as jogadas, sem a necessidade de ajudar na marcação. Seu trabalho vai ser municiar o trio de frente composto por Raphinha na direita, Vinicius Junior na esquerda e Richarlison dentro da área.

Desta forma, o Brasil vai com uma escalação bem ofensiva para enfrentar a Sérvia às 16h (de Brasília).

O time que começa o jogo tem: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.



Essa formação já foi treinada pelo técnico nos amistosos. A grande dúvida era se ele optaria por essa formação mais ofensiva logo para a estreia da Copa ou se colocaria ela em prática dependendo da necessidade durante a competição.



Vini era um dos jogadores mais pedidos pela torcida para compor a equipe principal, devido a sua ótima fase no Real Madrid, do qual é um dos destaques desde o ano passado.