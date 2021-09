Conheça três sinergias nutricionais para ajudar seu intestino

Com especializações no Canadá e Estados Unidos, a pesquisadora estuda há anos o poder dos alimentos terapêuticos aplicados, tanto na saúde quanto em doenças, e desenvolveu sinergias para ajudar o nosso corpo a funcionar melhor. Abaixo você confere 3 sinergias nutricionais para o intestino:

Considerado nosso segundo cérebro, o intestino é responsável por mais do que você imagina. Se ele não estiver regulado então, pode intensificar os sintomas de ansiedade e depressão, uma vez que diversos neurotransmissores dependem da nossa microbiota intestinal. Além disso, a absorção de vitaminas especiais para o gerenciamento de ansiedade, depressão e transtornos do humor como vitamina B12, ácido fólico, vitamina D e o ferro tem sua absorção prejudicada em quem tem um intestino não saudável, mesmo consumindo boas fontes desses nutrientes.

Nessa sinergia com o mamão, ao adicionar as amêndoas (que tem fibras e gorduras) você aumenta o poder laxativo do mamão em 20,5%. As vitaminas E e os antioxidantes melhoram a absorção de água no intestino, deixando as fezes mais amolecidas, o que também facilita a descida do cocô. Algumas pessoas fazem o bolo fecal em pedaços, o que atrapalha o movimento do intestino, gerando muita dor e estufamento. E é aí que entra a chia, formando um gel que engloba tudo. Além disso, esse gel facilita a descida pelo Intestino.

Intestino e ansiedade: linhaça, frutas amarelas ou arroxeadas e iogurte integral (ou de coco)







Um intestino desregulado, com baixa absorção de nutrientes, muitos gases, má alimentação e com poucos probióticos aumenta os hormônios da ansiedade. A ansiedade deixa o intestino mais inflamado, desregulado e com muitos gases, fora uma repercussão no estômago e nas enzimas digestivas.

Para começar, precisamos de triptofano, um tipo de ingrediente presente nas proteínas que auxiliam no relaxamento, melhorando a ansiedade. Ele também ajuda a alimentar as bactérias do bem no intestino, ajudando a regular tanto para não ser preso demais e nem muito solto. Encontramos o triptofano no iogurte integral e no leite de coco natural.

A ingestão destes ajuda nos probióticos por conter as bactérias do bem. Outro nutriente importante é a vitamina A, presente nas frutas e vegetais amarelos. Uma boa opção é a manga (se você tem intestino preso) ou a nectarina (se você tem intestino normal). A vitamina A é um anti-inflamatório natural que ajuda na desintoxicação do fígado, promovendo melhora na limpeza das toxinas do estresse e ansiedade.





Já as antocianinas presentes nos alimentos “arroxeados e azulados”, como o mirtilo, são outro grupo de anti-inflamatórios naturais para os machucados do intestino e a diminuição dos danos cognitivos da ansiedade (falta de foco e concentração). Quanto a linhaça, ela é um dos poderosos aliados no combate a essas inflamações e, por isso, ela deve estar no dia a dia de quem tem ansiedade (que é uma inflamação).

A recomendação para essa sinergia: 1 colher de sopa de linhaça moída + 1 xícara de frutas amarelas ou arroxeadas ( ou ainda metade de cada) + 150 ml de iogurte natural integral ou iogurte de coco.

