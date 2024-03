CCI Oeste promove oficinas de culinária para idosos de Londrina

A ação "Oficinas Culinárias para a Terceira Idade: promovendo a saúde através da alimentação saudável" está com 15 vagas abertas para pessoas a partir dos 60 anos de qualquer região de Londrina. As aulas terão início no dia 22 de março.





A iniciativa, que é uma parceria entre o CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da região oeste e o curso de Nutrição da UEL (Universidade Estadual de Londrina), tem como objetivo proporcionar o conhecimento sobre receitas práticas, acessíveis, saborosas e saudáveis.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para participar das aulas, basta realizar as inscrições através do telefone do Centro de Convivência, (43) 3375-0334, ou presencialmente no espaço, localizado na rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes.







O curso terá seus encontros às sextas-feiras, das 14h às 16h, e será ministrado por 12 estagiários do curso de Nutrição, supervisionados pela professora Jacqueline Danesio de Souza, além de dois estagiários do curso de Psicologia da UEL.

Publicidade





A professora responsável pelos estudantes conta que durante os cinco encontros serão debatidos temas atuais voltados para promoção da saúde na melhor idade. “As oficinas irão contribuir para a melhora da saúde e qualidade de vida através de receitas práticas, acessíveis e com teor nutritivo adequado à saúde dos idosos e idosas."





Os idosos poderão aprender na prática formas de se ter uma alimentação balanceada, mas, além disso, os benefícios da oficina também alcançam o aspecto social, já que as aulas "vão propiciar socialização e maior criação de vínculos entre os participantes”, destacou a professora.

Publicidade





Durante os cinco encontros, serão trabalhadas temáticas que envolvem o congelamento e branqueamento de alimentos, montagem de pratos saudáveis, organização de geladeira, higiene, manipulação de alimentos e substituição de açúcar, sal e óleo,





Segundo a coordenadora do CCI Oeste, Rosely Sonoda, a iniciativa surgiu a partir de sugestões dos idosos que frequentam o espaço. E, por meio da parceria com a Jacqueline Danesio, a iniciativa se tornou possível.





“Estamos muito felizes com essa parceria, tendo em vista que abre possibilidades para que as pessoas idosas aprendam coisas novas e troquem experiências. Essa iniciativa vem de encontro a solicitação das próprias pessoas idosas que buscam conhecimento para manter uma alimentação mais saudável e melhorar a sua qualidade de vida”, ressaltou a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini.