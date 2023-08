Ingressos para a 1ª Oktober Curitiba estão à venda

O mês de outubro será marcado pela estreia de um evento no calendário oficial da capital paranaense. Será a primeira Oktober Curitiba, tradicional festival germânico, focado em cultura e gastronomia. A edição curitibana acontece nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, no pavilhão de eventos do parque Barigui (alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio).





Com origem em Munique, na Alemanha, a Oktoberfest celebra a cultura e os costumes alemães, e tem o chope e a música como grandes símbolos da festa. Embora tenha surgido no país europeu, ela ganhou o mundo e é celebrada atualmente com grandes eventos temáticos em localidades como Cincinatti, nos Estados Unidos, Kitchener-Waterloo, no Canadá, e Blumenau, no Brasil. Na Oktober Curitiba não será diferente, a festa promete trazer todas as tradições típicas com uma celebração fiel em homenagem a comunidade germânica.

Com uma estrutura que vai ocupar uma área de 10 mil m², a Oktober Curitiba vai contar com bares temáticos, tendas gastronômicas, espaço kids, praça de alimentação e palco para apresentações musicais e de danças típicas, além de concursos criativos e divertidos.





Brincadeiras tradicionais também farão parte da programação, com destaque para a competição do “chope em metro”, eleição do casal Fritz e Frida, corrida do chope e prova do serrador de tora. O evento curitibano também contará com a participação da Procerva (Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná), que será responsável pela curadoria das mais de 15 cervejarias artesanais participantes.

