Secretaria da Mulher oferta Curso de Manipulação de Alimentos em Londrina

O curso de Manipulação de Alimentos, feito pela SMPM (Secretaria Municiapal de Políticas para as Mulheres), está com inscrições abertas. As aulas serão nos dias 19 (terça-feira) e 20 (quarta-feira), às 13h40, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, 189. O curso é gratuito.





O curso é voltado para mulheres acima de 18 anos, residentes de Londrina, que trabalham com alimentos ou são proprietárias de estabelecimentos de alimentação, como restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, supermercados, entre outros.

Com 20 vagas, as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (43) 99945-0056. A capacitação faz parte programação do Mês da Mulher da SMPM e atende à necessidade das empreendedoras que participam dos cursos do Programa de Capacitação na área de alimentos. A ministrante será a nutricionista Daniela Terrin e as participantes terão direito à certificado do curso.





Segundo a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, o curso é fundamental para garantir a segurança alimentar e proteger a saúde das pessoas, pois oferece conhecimentos e habilidades essenciais para a manipulação correta de alimentos.





“As boas práticas de manipulação de alimentos (BPMA) aprendidas no curso garantem a qualidade e a segurança dos alimentos servidos, evitando contaminações e doenças”, explicou.





No conteúdo programático constam: Higiene pessoal (importância da higiene pessoal para a manipulação de alimentos, incluindo lavagem das mãos, uso de uniforme e touca); Contaminação cruzada (como evitar a contaminação cruzada entre alimentos crus e cozidos); Limpeza e sanitização (procedimentos corretos para a limpeza e sanitização de utensílios, equipamentos e superfícies); Conservação de alimentos (técnicas para conservar alimentos em diferentes temperaturas, incluindo refrigeração e congelamento); Descarte de lixo (manejo correto do lixo para evitar a proliferação de vetores de doenças); Legislação sanitária (legislação brasileira sobre manipulação de alimentos e suas implicações).