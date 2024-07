Londrina recebe o festival gastronômico Brasil Coffee Week

Até o dia 28 deste mês, 49 cafeterias, panificadoras e confeitarias de Londrina participam do festival gastronômico Brasil Coffee Week, oferecendo um combo com um prato e uma bebida no valor fixo de R$22.





Para quem já está aproveitando a Londrina Coffee Week, as diversas opções disponíveis estão valendo a pena. Isabella Abrão é jornalista e tem um perfil no Instagram (@blognovajornada) para divulgar cultura, gastronomia e turismo junto com o namorado, Fernando Baricati. Neste ano, a missão deles é fazer um tour pelo evento em Londrina.

Até o momento, eles já foram em cinco participantes: The Coffee, Mojo Cafeteria, Nanica, O Armazém Café e o Hello Donuts. “Até agora meus favoritos são o The Coffee e o Hello Donuts. Não só pelo sabor, porque todos os combos valem super a pena, mas por conta do custo benefício. Eu saí bem satisfeita com o combo desses dois lugares, achei 22 reais um preço excelente para os dois”, contou Isabella.





Para ela, o menu que mais surpreendeu foi o do The Coffee, que conta com um Iced Vanilla (espresso, leite e baunilha), que acompanha um pão de queijo e bolo de banana com chocolate. “O menu deles é tão gostoso, é simples, mas você sai de lá tipo ‘tomei o meu café da tarde’, sabe?”, completou.

Para o casal, alguns estabelecimentos são obrigatórios para quem quer ter a experiência completa do festival. “Tem alguns que a gente vê como obrigatoriedade de ir, que é o caso do O Armazém Café e do Nelson Boulangerie. Então assim, se você quer conhecer a Londrina Coffee Week, tem que ir nesses dois”, finalizou.







Quem também já apreciou a Londrina Coffee Week é o influenciador digital Renan Bueno, mais conhecido como ‘Pequena Londres’ (@_pequenalondres). No Instagram, ele divide dicas gastronômicas, principalmente de cafeterias, com os seguidores. Por enquanto, ele já provou os menus da Isabela Yenes Chocolatier, O Armazém Café, Coelho Café, Duckbill e Panificadora Délika.

“É difícil escolher um favorito. O pessoal tá de parabéns. No ano passado os menus foram incríveis, e os deste ano estão superando minhas expectativas. Estou animado para provar o máximo que conseguir”, contou entusiasmado.





Para ele, o próximo para provar da lista é o menu da Cacau Show, um espresso acompanhado do Grand Gateau LaCreme. “Vi as fotos e parece incrível”, concluiu.

Outro casal que também está aproveitando os dias da Londrina Coffee Week é o Matheus Cenali e a Larissa Azevedo, que são referência em compartilhar a gastronomia da cidade no Instagram (@londrinenses). Por enquanto, eles já visitaram 3 lugares: Pane Puro, Cháblau Café e Nelson Boulangerie.





“Fica difícil escolher um favorito. Esse ano todos eles se dedicaram e trouxeram menus deliciosos pro Coffee Week, cada um com sua característica”, avaliou o casal. Agora, eles estão ansiosos para conhecerem o cardápio do O Armazém Café. “Ano passado eles estavam no top ranking e o menu desse ano parece bem atrativo”.



O casal ainda afirma que neste ano “as cafeterias se empenharam mais, pois viram que o público abraçou o Coffee Week, e Londrina estava precisando de um evento gastronômico como esse para movimentar a cultura do café na cidade”.