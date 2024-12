Ano-Novo: confira receitas de chef com harmonizações para a ceia

14 restaurantes brasileiros estão entre os mil melhores do mundo no La Liste

Para o Réveillon, não faltam lentilhas, carne (cordeiro no lugar do porco) e frutas.

Para quem gosta de inovar e, pensando nessas pessoas, a chef pensou em um cardápio inovador, mas que conversa com todas as tradições.

Entrada: maxi brie com compota de kincan

Abra a massa filo e coloque a peça de queijo no centro. Tente unir as pontas da massa, como se estivesse fechando um “envelope”. Não há problema caso a peça fique aparente.

Em uma panela, cozinhe as kincans inteiras com o suco de laranja, o açúcar, uma xícara de água e um anis estrelado. Deixe em fogo baixo por uma hora e reserve.

Prato principal: carré de cordeiro e mujaddara





Harmonização: Arrogant Frog Reserve GSM





Ingredientes:





1,2 kg de carré de cordeiro

1 maço de alecrim

100 ml de azeite de oliva

1 xícara de lentilha

1 folha de louro

1 litro de água

Sal

3 cebolas grandes

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

300 ml de óleo para fritar





Finalização:





4 xícaras de arroz

2 colheres (sopa) de azeite

½ colher (chá) de de açúcar mascavo

¼ colher (chá) de açafrão em pó (cúrcuma)

¼ colher (chá) de pimenta da Jamaica

¼ colher (chá) de cominho em pó

¼ colher (chá) de coentro em pó

¼ colher (chá) de canela em pó

1¾ xícara de água quente

Sal





Modo preparo:





Lentilha





Em uma panela, coloque a lentilha, o louro e o sal. Coloque água generosamente e cozinhe por cerca de 12 minutos após levantar fervura. A lentilha vai ficar levemente cozida, mas ainda al dente. Escorra e reserve.





Cebola





Corte as cebolas em fatias finas, tempere com sal e polvilhe a farinha para envolver bem todas as fatias.





Coloque óleo em uma panela e leve ao fogo até que esteja quente. Teste a temperatura colocando uma fatia de cebola: se “chiar” intensamente, está na temperatura ideal.





Coloque um terço das cebolas e frite-as, mexendo ocasionalmente para que fritem de maneira uniforme. Esta etapa leva uns 5 minutos.





Assim que as fatias estiverem douradas, retire-as com uma escumadeira e coloque-as sobre papel toalha. Repita o processo com as outras duas porções e reserve.





Em uma panela média, coloque o arroz, o azeite, a lentilha, o açúcar, todas as especiarias e sal. Refogue ligeiramente, adicione a água quente, coloque a tampa, baixe o fogo e cozinhe por 15 minutos. Neste tempo o líquido vai secar.





Desligue o fogo, coloque um pano de prato sobre a tampa da panela e deixe descansar por 10 minutos.





Abra a panela, adicione metade das cebolas fritas e misture delicadamente.





Em uma travessa que comporte o arroz e os carrés, coloque o arroz no centro e o restante das cebolas sobre o arroz. Reserve.





Aqueça bem uma frigideira baixa (para saltear), regue com o azeite, acrescente os galhos de alecrim e grelhe os carrés de cordeiro dos dois lados, temperando com sal e pimenta.





Montagem:





Disponha os carrés de cordeiro grelhados ao redor do arroz e sirva.