Caranguejo ganha versões de hambúrguer, croquete e tartar em Pontal do Paraná

A temporada de caranguejo deste ano ganhou ares gourmet e deu aos veranistas do litoral paranaense a oportunidade de saborear a iguaria caiçara sem precisar somente do clássico martelinho. O novo formato do Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná, tradicional festival gastronômico que irá servir o crustáceo em diferentes balneários do município até o dia 5 de março, abriu espaço para a participação de novos estabelecimentos e a chance para os chefs explorarem diferentes possibilidades.





Para os amantes da tradicional caranguejada, a iguaria pode ser degustada a partir de R$ 10 a unidade. Entre as novidades da atual edição está o hambúrguer de caranguejo com batata frita e maionese verde de tomilho (R$ 45) servido na Pousada Guaricana, no balneário Grajaú, que leva a assinatura de Débora Baumel. A chef conta que demorou uma semana para chegar na receita ideal. “O caranguejo tem uma carne sensível e é preciso delicadeza para combinar os temperos sem tirar o predomínio do sabor do caranguejo”, revela Débora.





No balneário Primavera, o chef do restaurante O Braseiro, César Hass optou pela maneira tradicional de servir o crustáceo. O diferencial fica por conta do preparo do “Caranguejo Kamapiri” que é fervido com vinho branco, anis estrelado, alho poró, cebola e louro, e tem como acompanhamento três molhos condimentados para acompanhar as porções individuais (6 unidades - R$ 70) e para duas pessoas (12 unidades - R$125): o primeiro com manteiga de ervas, alho e cachaça do litoral; outro com vinagre, cominho, cebolinha, azeite e o próprio caldo do caranguejo e o terceiro com leite de coco, curry, açafrão, noz moscada e pimenta do reino.

