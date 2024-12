Ceia vegetariana: nutricionistas dão dicas e cinco receitas

Nas festas de final de ano, para aqueles que optam por um estilo de vida vegetariano, a mesa muitas vezes apresenta um desafio: como criar uma ceia que celebra as tradições culinárias sem abrir mão dos princípios plant-based?





Ao explorar as alternativas alimentares que podem trazer a diversidade da culinária vegetariana, a ceia de fim de ano pode ser tão rica em sabores quanto as tradicionais. Dos pratos principais às sobremesas, a paleta de opções vegetarianas é vasta e inspiradora.

Eleonora Galvão, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais/RJ, especialista em nutrição vegana e vegetariana, comenta que os principais alimentos vegetarianos que podem substituir os pratos onívoros na ceia, incluem opções variadas de leguminosas como lentilhas e feijões, que fornecem altas quantidades de proteínas e disponibilizam quase todos os aminoácidos essenciais. São alimentos riquíssimos em ferro e ácido fólico, fósforo, magnésio e fibras, contribuindo na correta ingestão de proteínas e outros nutrientes essenciais na refeição.





Além das leguminosas, opções de pratos com tofu também são ricas em muitos nutrientes como cálcio, proteínas, fibras e baixa quantidade de gordura saturada. Em uma combinação com vegetais, saladas variadas como acompanhamento e purê de leguminosas, por exemplo, a pessoa tem acesso a alto do consumo de fibras, excelente aporte de proteínas, além de altíssima concentração de compostos bioativos presentes nas especiarias. As refeições fornecem alta densidade nutricional e baixo valor calórico, sem gordura saturada. Com tantos benefícios, uma ceia vegana é indicada não apenas para quem é adepto de dietas veganas ou vegetarianas, mas para todos que querem uma refeição saudável e ainda dentro do clima de celebração.

Tatiane Schallitz, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais/RJ, completa dizendo que ao optar por tofu ou produtos à base de plantas para criar pratos equivalentes, algumas variações são bem vindas, como legumes assados, cogumelos recheados e pratos à base de grãos, como grão-de-bico, lentilha, ervilha, dentre outros, são boas opções. “Experimente receitas de almôndegas vegetais (ex. de lentilha), lasanha de vegetais com recheio de tofu ou soja ou assados de legumes para diversificar as opções na ceia”, comenta.





As opções veggie são mais saudáveis que as tradicionais?

Galvão detalha que, durante épocas festivas como o Natal e o Ano Novo, é comum que as pessoas se entreguem ao exagero na hora da refeição. A alta quantidade de fibras das refeições veganas impede que isso aconteça. O aumento da ingestão de fibras associado à refeição vegana não só aumenta a sensação de saciedade, mas contribui para melhorar a saúde intestinal, influenciando na absorção de nutrientes e reforçando a imunidade.





O aumento da saciedade previne os frequentes exageros na ceia de Natal, além de gerar diminuição da sensação de inchaço e melhorar digestão. Ao optar por uma dieta vegetariana, é possível reduzir significativamente a ingestão de gorduras saturadas, reduzindo ainda o valor calórico da refeição, o que contribui para manter o peso e emagrecimento, mesmo no período de festas.

Schallitz argumenta que as opções vegetarianas ajudam a manter uma dieta equilibrada nas ceias, com menor teor de gordura saturada. Optar por preparações mais leves, como assados de legumes, saladas variadas e pratos à base de grãos integrais, pode ser uma estratégia eficaz para quem deseja manter a alimentação balanceada.





Contudo, é essencial prestar atenção aos ingredientes e aos métodos de preparação, pois pratos vegetarianos também podem ser ricos em calorias, especialmente se contiverem muitos óleos, queijos ou ingredientes processados.

Receitas para ceia vegetariana





As nutricionistas prepararam 5 receitas, incluindo 3 pratos salgados e 2 doces, com base numa dieta vegetariana. Confira:

Salgados