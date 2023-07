No Dia do Chocolate, conheça 10 lugares de São Paulo para aproveitar o doce

O Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta sexta-feira (7). A data, acredita-se, lembra o dia em que o cacau foi introduzido na Europa a partir da Suíça, uma potência mundial na produção do doce.







A cidade de São Paulo oferece uma vasta oferta de lugares que servem chocolate, seja em barra ou com sobremesas feitas a partir dele.





Veja a seguir uma lista de 10 desses locais na capital paulista, que passam por confeitarias mais famosas, como a Pikurrucha's, e espaços menos óbvios, como os bares Seu Justino e Oh Freguês.

PIKURRUCHA'S





Uma das docerias mais pop e instagramáveis da cidade tem no cardápio uma variedade de doces que levam o chocolate na base. Enrolados na hora, os brigadeiros (normal, por R$ 4,80; recheados por R$ 5,80) são frescos e têm opções com sabor intenso de cacau. Contudo, para quem busca algo com mais sustância, o espaço oferece ainda a chamada Taça Delícia (R$ 22), que traz um mix de camadas formadas por brownie, brigadeiro branco, brigadeiro meio amargo e morango. A doceria pode ser encontrada em dois endereços em São Paulo (na matriz, em Perdizes, e no Tatuapé) e um no grande ABC (em São Bernardo do Campo)





R. Diana, 695, Perdizes, região oeste; R. Francisco Marengo, 1481, Tatuapé, região leste; av. Kennedy, 700, São Bernardo do Campo. Instagram @pikurruchas

SUCRIER





A confeitaria é especializada em trufas, mas tem entre as opções uma série de tortas e bolos com recheios e caldas de chocolate. O destaque fica por conta da tarte sucrier, receita autoral que leva camadas de sablé de cacau intercaladas com brigadeiro e cobertura de chocolate belga. O único senão é que a sobremesa só é servida inteira, rendendo de seis a oito fatias generosas, que saem a R$ 245. Outra opção é a releitura da famosa bruxinha, um doce típico brasileiro que, na versão do espaço, é feita com cacau, amêndoa e brigadeiro. Sai a R$ 49.





R. Mateus Grou, 50, Pinheiros, região oeste, Instagram @sucrier

TCHOCOLAT





Um dos ateliês mais badalados da cidade, a casa se notabilizou por servir nada menos do que 14 tipos diferentes de pão de mel. Mas aqueles que preferem o clássico bombom de chocolate, ou mesmo as barras tradicionais, podem optar por provar a clássica língua de gato ao leite (R$ 68), ou se aventurar com as Barras Sortidas, que são servidas em caixas com 20 (R$ 85) ou 40 (R$ 170) unidades.





R . Antônio Afonso, 19, Vila Nova Conceição, região sul, Instagram @tchocolath





LU CHOCOLATES





A loja, em São Caetano, é daquelas para quem não abre mão de barras e bombons, já que ela oferece o chocolate em seu estado mais clássico e puro. Os destaques ficam por conta das barras de chocolate belga de produção artesanal (R$ 35) e as lascas de chocolate, também belga (R$ 59). Para celebrar o Dia Mundial do Chocolate, quem realizar compras acima de R$ 100 pode escolher um brinde gratuito. Estão na lista o brigadeiro belga (geralmente sai por R$ 5,30 a unidade) e o clássico pão de mel recheado com doce de leite (geralmente, R$ 17).





R. das Pitangueiras, 63, Jardim, Santo André, São Caetano, Instagram @luchocolates





LE BON GÂTEAU





Com menu repleto de receitas típicas da confeitaria francesa, a doceria tem opções variadas para os fãs de chocolate que preferem harmonizar o doce com outros tipos de sabores. O destaque é a clássica torta de café (R$ 16), que mistura o cacau e os grãos de café com a massa sablé fofa e saborosa. Vale a pena provar ainda o entremet (25), musse de chocolate belga feito com suspiros e um crocante de gianduia.





R. Ferreira de Araújo, 305, Pinheiros, região oestre, Instagram @lebongateaubr





MIL CONFEITARIA





Localizada no meio de várias lojas no térreo de um prédio residencial no Brooklin, a doceria aberta pela confeiteira Carolina Molena tem algumas das melhores mil-folhas da cidade. Para os amantes de chocolate, a melhor pedida é o clássico mil-folhas de chocolate, feito com creme e chocolate 70%. Sai a R$ 80 e pode servir até três pessoas.





R. Álvaro Rodrigues, 54, Vila Cordeiro, região sul, Instagram @mil.milfolhas





SEU JUSTINO





Se a pedida for um happy hour finalizado com doce, o bar, em um dos pontos mais quentes da Vila Madalena, serve um clássico petit gateau (R$ 24,90) feito à base de chocolate meio amargo. Acompanha uma farofa de paçoca bem servida, sorvete de creme e calda de chocolate quente. A franquia também tem unidades nos bairros do Tatuapé, na zona leste, e no Itaim Bibi, na zona oeste.





R. Harmonia, 77, Vila Madalena, região oeste; av. Brigadeiro Luís Antônio, 5.003, Itaim Bibi, região oeste; r. Azevedo Soares, 940, Tatuapé, Instagram @seu justino





OH FREGUÊS





Se o happy hour for na zona norte, o Oh Freguês, na Freguesia do Ó, também oferece opções para os chocólatras. Peça a receita especial intitulada delícia da praça (R$ 24,90). A iguaria leva ganache de chocolate, banana caramelizada com especiarias e chantily. Tudo isso é servido em uma taça doce.





Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145, Freguesia do Ó, região norte, Instagram @ohfregues





PORTO LUNA





O restaurante localizado na Vila Nova Conceição tem um cardápio baseado na culinária mediterrânea, mas o menu de sobremesas traz um destaque especial para o oro cioccolato caramello. A sobremesa é pensada para os fãs de barras de chocolate. Ela é recheada com caramelo toffee, musse de chocolate, bolo de cacau e waffer. Sai a R$ 39 e pode servir até duas pessoas tranquilamente.





R. Min. Jesuíno Cardoso, 291, Vila Nova Conceição, região sul, Instagram @portolunabar





CHOCOLATRIA





Idealizado e assinado pela confeiteira Simone Izumi, o cardápio de doces se destaca pelo clássico brigadeiro com interior cremoso (R$ 13). Contudo, um dos melhores pratos é o trovão (R$ 17,90), especialmente para os fãs de bolo. A sobremesa é feita com massa de chocolate umedecida, calda de chocolate e brigadeiro cremoso e pode ser dividida. Quem também não abrir mão de uma barra, vale provar a honeycomb praliné (R$ 36,50), uma barra de chocolate feita com caramelo crocante de mel e praliné de amêndoas.





R. Rita Joana de Sousa, 38, Brooklin, região sul, Instagram @chocolatria





