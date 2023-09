Dia do Churrasqueiro: veja dicas para fazer um churrasco perfeito

Para temperar a carne, além do já consagrado sal grosso, Wessel dá a dica de usar pimenta-do-reino e diversos temperos verdes frescos picados e curtidos no azeite, que acrescentam sabor e suculência à carne.

A carne suína também ganhou destaque pela costela de porco, do filé mignon suíno e a copa lombo fatiada - que são sucesso garantido. Já para fazer uma boa linguiça, o criador da Wessel destaca que é preciso paciência: são aproximadamente 40 minutos na grelha e não se pode furar a linguiça - isto faz com ela fique seca e salgada, ao invés de macia e suculenta.

A fruta mais consumida do mundo

Para isso, observe o marmoreio - ou seja, a quantidade de gordura entremeada na carne. Atualmente, há diversas carnes boas para se fazer churrasco, como picanha, bife ancho, assado de tira, fraldinha, brahminha - e a quantidade de boas carnes vêm crescendo com a melhoria da qualidade do gado, por meio da seleção de raças britânicas.

O dia 30 de setembro é o Dia do Churrasqueiro, em que celebra-se a atividade de profissionais e amadores. István Wessel, fundador da boutique de carnes Wessel, explica que, para fazer um bom churrasco, escolher uma boa carne é imprescindível.

Paixão nacional, o churrasco é muito mais do que uma refeição: é um convite a reunir a família e os amigos ao redor da churrasqueira, em um momento alegre e descontraído, saboreando os deliciosos alimentos preparados na grelha.

Para acender a churrasqueira, a dica é usar álcool em gel: no centro da churrasqueira, em cima do carvão, basta despejar uma quantidade de mais ou menos 50ml e riscar um fósforo. Em cerca de 45 minutos, você terá um bom braseiro. O carvão ainda é importante: escolha um carvão que tenha pedaços grandes e seja mais seco - carvão úmido produz mais fumaça e pode causar incômodo.





Ele ressalta que, apesar de não existir uma regra, uma boa altura para a grelha é de 20 a 25cm de distância do braseiro - e as carnes devem ser dispostas de maneira a que uma não encoste na outra, permitindo que o calor penetre por todos os lados. Virar é importante, para que a carne chegue no ponto ideal: nem tostada demais, nem crua demais.