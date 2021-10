Dia Mundial da Alimentação: mudanças de hábitos em tempos de pandemia

Em tempos de Covid-19, o mundo precisou adaptar rotinas. Além de respeitar o distanciamento social, muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa e incluir, por exemplo, o uso de máscara e álcool em gel. A rotina alimentar também mudou e, segundo um estudo feito pela USP (Universidade de São Paulo), os brasileiros passaram a consumir mais alimentos ultraprocessados durante a pandemia.

A pesquisa mostra que alimentos como biscoitos, pães industrializados, salgadinhos de pacote e refrigerantes são os mais consumidos. Estes produtos têm adição de ingredientes como gordura hidrogenada, açúcares, corantes artificiais, aromatizantes e emulsificantes. Para Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, o aumento deve-se a vários motivos, entre os quais a facilidade de consumo.

"Muita gente acaba usando da praticidade como argumento para consumir este tipo de alimento com frequência", explica. Eles trazem, ainda, uma sensação de alegria e prazer momentâneo, o que também é muito bem-vindo durante o período solitário de isolamento. "Estes são alimentos que chamamos de ultrapalatáveis. Eles liberam um estímulo importante no cérebro, que causa a sensação de recompensa", complementa.





Pensando no Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, a nutricionista alerta que o consumo desses produtos, em excesso, pode causar o aumento no peso corporal, piora nos exames de sangue (colesterol, triglicerídeos, glicemia) e aumento no risco de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. Por isso, é importante manter o consumo dos alimentos naturais como frutas, legumes e verduras.

Para facilitar o consumo dos alimentos naturais durante esse período, Renata selecionou quatro receitas saudáveis e práticas para o dia a dia:





Suchá diurético





Ingredientes:





- ½ litro de água



- 1 colher de sopa de folhas de chá verde



- 1 xícara de chá de casca de melão picada



- 1 xícara de chá de polpa de melão batida







Preparo: aqueça a água com a casca do melão até que levante fervura. Desligue o fogo e acrescente as folhas de chá verde. Tampe e deixe descansando por 10 minutos. Em seguida, coe e leve para gelar. Acrescente a polpa do melão e sirva em seguida.





Cestinha de salada de frutas





Ingredientes:





- 2 maçãs picadas



- 2 peras picadas



- 3 rodelas de abacaxi picadas



- 4 cravos da Índia



- Canela a gosto



- 4 discos de mini pastel







Preparo: disponha os discos de pastel em forminhas de cupcake. Acrescente as frutas picadas em cubinhos pequenos e finalize com os cravos e a canela. Leve para assar até que a massa fique bem cozida. Se desejar, acrescente mel na hora de servir.





Hambúrguer de quinoa





Ingredientes:





- 500g de quinoa



- 2 cebolas cortadas em cubinhos



- Folhas de tomilho a gosto



- 1 xícara de farinha de trigo



- ½ xícara de azeite



- Sal e pimenta a gosto







Preparo: cozinhe a quinoa em água, deixando-a um pouco durinha para que os grãos não desmanchem. Em outra panela, doure a cebola e o alho em um fio de azeite. Dilua a farinha em duas xícaras de chá com água fria e misture com a cebola e o alho, mantendo no fogo até fazer uma massa homogênea. Desligue o fogo e adicione a quinoa já cozida, as folhinhas de tomilho e o sal. Espere esfriar a massa e faça em formato de hambúrguer, e leve ao forno até que doure e sirva imediatamente.





Tomate cereja à provençal





Ingredientes:





- 300 g de tomate cereja cortados ao meio



- 1 cebola pequena fatiada bem fina



- 3 dentes de alho picado



- 1 xícara (chá) de azeite



- Sal a gosto



- Pimenta-do-reino a gosto



- Salsa (ou salsinha) a gosto





Preparo: aqueça o azeite em uma frigideira e refogue o alho e a cebola. Tempere com sal e pimenta e desligue o fogo. Acrescente os tomates e misture-os bem aos temperos. Tampe a panela e deixe tudo descansando por 5 minutos. Leve para gelar por pelo menos 30 minutos e sirva.