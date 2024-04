Carbonara day: chef ensina a preparar o prato perfeito

O spaguetti a la carbonara é um dos ícones da culinária da Itália. É tão apreciado que ganhou um dia especial: 6 de abril. A origem da receita é incerta, no entanto, acredita-se que possa ter sido criada na região do Lazio, na Roma Antiga. Como a palavra “carbonara” deriva do italiano “carvão”, alguns acreditam que tenha sido uma refeição para os carvoeiros da Itália (carbinai). Ainda poderia ter sido inventado pelos membros da Carbonária, uma sociedade secreta italiana. Seja qual for a origam, o importante é que é um coringa na cozinha, muito amado pela combinação de pasta + bacon + ovos.





Para fazer uma receita de carbonara perfeita, o chef Douglas Benatti da Enosteria compartilha algumas dicas. Primeiro, o spaghetti deve ser cozido em uma panela grande com bastante água. E a água precisa ter sal como se fosse água do mar, nem muito nem pouco. “Siga as instruções da marca que vem escrito no pacote do seu spaghetti. O ideal é não cozinhar demais, somente até ficar al dente”, completa.

Enquanto o macarrão cozinha, frite bem a pancetta. Se não tiver pancetta, pode trocar por bacon ou toucinho. Deixe soltar bem a gordura, retire da panela e reserve. Não jogue a gordura fora - coloque um pouco da água do cozimento, misture bem até emulsionar e ficar mais cremoso. Coloque o macarrão ainda quente nesta frigideira e misture bem.





A parte que você precisa prestar atenção para a receita não desandar é a próxima: quebre os ovos um de cada vez em um recipiente separado para verificar se estão bons para consumo. Coloque-os em uma tigela e misture bem com uma quantidade generosa de queijo parmesão.

Na frigideira fora do fogo, coloque a mistura de ovos misturando bastante para incorporar com esse molhinho da pancetta e formar a delícia do carbonara. Cuidado com a temperatura, se estiver muito quente, os ovos coagulam e ficam ovos mexidos !

O Portal Bonde separou cinco versões deliciosas do carbonara para você se inspirar.





Clássico:

