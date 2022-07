Dia Mundial do Chocolate: saiba como consumi-lo de forma saudável

O dia 7 de julho foi escolhido para comemorar o Dia Mundial do Chocolate. Ao leite, amargo e branco são alguns dos mais comuns, e um dos alimentos que já conquistou muitos corações. Aos apaixonados, sabiam que, se consumido moderadamente, faz bem à saúde?

É feito com massa e manteiga do cacau obtidas depois de processamento, misturadas a ingredientes como o açúcar e, em alguns casos, leite em pó. Atualmente, há uma grande variedade de produtos feitos com chocolate, com misturas e combinações para agradar a diversos públicos.

Apresenta minerais como cálcio, magnésio, potássio e as vitaminas A e E. Além deles, estão presentes na composição as substâncias como teobromina, feniletinamina – associada à sensação de bem-estar – e o aminoácido triptofano (com efeito semelhante), flavonoides e cafeína, comenta a nutricionista Aline Nataly Soares Vital. “Os compostos antioxidantes presentes estão associados à redução na pressão arterial, efeito protetor das artérias e melhora do fluxo sanguíneo, ou seja, podem trazer benefícios à saúde”, aponta.





Como qualquer outro alimento, o chocolate não precisa ser vilão ou mocinho. Basta consumir o tipo certo, pois é o cacau que contém as propriedades para auxiliar na saúde e prevenir doenças, frisa a professora do curso de Nutrição da UniFTC Juazeiro.





“Quanto mais amargo, mais o teor de cacau presente, e menor a quantidade de açúcar. Já o chocolate branco e ao leite, apresentam menor quantidade de cacau, maior quantidade de gorduras e de açúcares. Outro aspecto importante é a quantidade. O fato de apresentar benefícios à saúde não significa que o seu consumo deve ser exagerado”, ressalta.

Um fato curioso é que muitos acham que o chocolate é obtido através da polpa do cacau, diz a especialista. “Na verdade, sua origem é graças às amêndoas, que passam pelos processos de fermentação, torrefação, prensagem e moagem, obtendo-se a massa de cacau”.





Justamente o consumo equilibrado é o que permite a inclusão dele em uma alimentação com estilo de vida saudável. “Claro que pessoas sensíveis ou intolerantes à qualquer substância da sua composição precisam estar atentas a possíveis restrições, para que seja feita a escolha do tipo mais adequado. Por isso, converse antes com o seu nutricionista e desfrute do delicioso sabor, textura e aroma da sobremesa mais popular e adorada no mundo”, destaca.