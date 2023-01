Esquenta para o festival: aprenda uma receita que estará no TorresmoFest em Londrina

Quase 15 toneladas de proteínas de carne de porco devem desembarcar no Londrina Norte Shopping entre os dias 2 e 5 de fevereiro para a realização do TORRESMOFEST, considerado o maior festival gastronômico do Brasil e pela primeira vez em Londrina. E, para entrar no clima, nós preparamos uma receita especial do chef Adan Garcia, especialista em carne de porco e destaque na programação do festival. O evento será das 12h às 22, com entrada gratuita, preparação de diversos pratos, trucks com gastronomia variada, chopp artesanal, shows ao vivo, espaço infantil e pet friendly.





Maior festival de torresmo do Brasil chega a shopping de Londrina

“O Londrina Norte Shopping abre as portas para esse evento que já está sendo muito aguardado pelos londrinenses e pelas pessoas que moram nas cidades vizinhas. Afinal, depois de ter sido incorporado às receitas mineiras a partir da culinária dos escravos, o torresmo já faz parte da gastronomia nacional”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do empreendimento. Hoje em dia, a criatividade dos chefs possibilita muitas criações gastronômicas.





“A preparação desse prato tem grau médio de dificuldade. O segredo para o grande sucesso do Torresmo de Rolo é ter uma carne com boa qualidade, onde o nível de gordura é controlado, respeitando todas as etapas do processo e o tempero. Para se ter uma ideia, para a carne estar prontinha para levar ao forno, deve esperar o tempo de 24 horas para que o tempero pegue bem na carne”, afirma o chef Adan Garcia. Além dessa receita, ele promete trazer a Londrina o melhor da culinária mineira e levará ao evento seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro.

