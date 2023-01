Maior festival de torresmo do Brasil chega a shopping de Londrina

O Londrina Norte Shopping recebe o TORRESMOFEST, pioneiro e considerado o maior festival gastronômico do Brasil, que será realizado no estacionamento do empreendimento entre os dias 2 e 5 de fevereiro, das 12h às 22h, com entrada gratuita.





Serão vendidos diversos pratos preparados com carne suína, além de trucks com gastronomia variada, chopp artesanal e shows ao vivo.

No cardápio, joelho, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias estão no menu e prometem encantar amantes da carne de porco.





A expectativa da organização do evento é que sejam consumidas aproximadamente 15 toneladas de proteínas de carne nos quatro dias de evento.

“O shopping tem se consolidado como um centro de eventos, além de ser um centro de compras e serviços. Então, a gente abre esse espaço para grandes eventos e para o nosso público, com atrações garantidas”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.





O festival terá mais de 20 expositores, entre foode trucks e barracas, que também oferecerão outros tipos de gastronomia, além de pratos com carne suína.

“Em 2022, o festival estourou em todo o Brasil e conquistamos muitos fãs. Percorremos os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Foram, ao todo, 86 festivais, 3 milhões de visitantes e mais de 500 toneladas de carne suína”, conta Eduardo Bueno, organizador do TORRESMOFEST.





“Estamos felizes em começar nossa turnê na região sul do país em Londrina”, completa.

DESTAQUES





Entre os convidados está o chef Adan Garcia, especialista em carne de porco. Ele promete trazer o melhor da culinária mineira e levará ao evento seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro.

O festival conta ainda com uma programação musical com os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo. Pode levar crianças e pets, já que o espaço tem área infantil e é pet friendly.





SERVIÇO - TORRESMOFEST

Data: 2 a 5 de fevereiro (quinta a domingo)

Local: Londrina Norte Shopping

Endereço: R. Américo Deolindo Garla, 224 – Jardim Pacaembu

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita

*Evento pet friendly e com espaço kids