Nutricionista lista dicas e receitas para evitar exageros na ceia de Natal

As receitas foram retiradas dos livros: 80 receitas leves e saudáveis: comidas saborosas, práticas e funcionais, das chefs funcionais Isis Moreira e Gisa Hedler e Pratos salgados: Low Carb, da nutricionista Camila Cury Marques.

De acordo com o mestre em Nutrição e Alimentação, a comida tem relação direta com o afeto e, portanto, não é problema aproveitar a rabanada, a receita da avó, o prato tradicional da família ou um doce a mais.

Para aliviar o peso na consciência e aquela sensação de estufamento, queimação e desconforto após a ceia de Natal, o nutricionista Jhonathan Andrade, professor do curso de Nutrição do UniCuritiba dá algumas dicas.

Natal é tempo de celebrar e reunir família e amigos. Os encontros ocorrem em torno de mesas fartas, e é preciso autocontrole para evitar excessos. Especialmente no tempo quente, as refeições leves são mais indicadas.

Comida e bebida em excesso somadas ao calor do verão podem prejudicar a digestão e acabar com a alegria das festas de fim de ano; veja como evitar

MAIONESE DE CENOURA

Cozinhe as cenouras e processe (ou liquidifique) todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea. Sirva frio com canapés, saladas, pães, recheios, entre outros.

BOLO AROMA DOCE

Leve ao fogo até engrossar e espalhe por cima do bolo.

Acrescente o cacau e finalize com o fermento, misturando com delicadeza.

Junte as bananas, os ovos e o leite. Mexa bem.

SORVETE DE CACAU E MORANGO





Ingredientes





1 banana congelada

4 morangos congelados

1 colher de sobremesa de cacau

1 colher de sobremesa de leite de coco

1 colher de sobremesa de amêndoas em lascas ou nozes picadas

1 colher de chá de mel





Modo de preparo





Deixe a banana congelar com a casca. Retire-a do congelador, deixe um pouco em água corrente para amolecer a casca e remova-a com uma faca.

Corte-a e bata no liquidificador com o cacau, o leite de coco e o mel. Pulse.

Quando a massa estiver parecida com sorvete, jogue os morangos e pulse mais uma vez, deixando pedaços da fruta. Sirva com amêndoas ou nozes picadas por cima.