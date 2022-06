Três dicas para fazer churrasco em apartamento ou locais fechados

O churrasco é uma oportunidade para reunir amigos, família e celebrar a vida. No entanto, quem mora em apartamento ou locais pequenos muitas vezes tem receio por saber das dificuldades do espaço menor, como o cheiro e a fumaça.

Anote essas dicas para fazer churrasco em apartamento



1 - Conheça bem o local



É preciso conhecer bem o espaço. Obviamente, a preferência é em um local arejado. Se for uma varanda gourmet, é necessário estar atento e conhecer as regras do condomínio.

2 - Escolha o melhor equipamento







A forma mais fácil é optar pela churrasqueira elétrica. Entretanto, há uma polêmica relacionada ao sabor: a questão é que esse é um tipo de churrasco com seu sabor característico.





Na opinião do especialista, "é super valido, afinal, cada forma de churrasco tem suas características e sabores diferenciados e únicos!"





Churrasqueira convencional, parrilla , a gás, elétrica, fogo de chão, pit smoker... cada uma tem um resultado e sabor diferentes. "O importante é fazer churrasco", aponta.





Outra opção é a churrasqueira a gás. "É fácil de manusear e você consegue incríveis cortes no espeto". O cuidado, mais uma vez, deve ser com as normas do condomínio e a instalação do equipamento.





Um desses casos são aqueles aparelhos conhecidos como “TV de cachorro”, usadas para assar os frangos aos domingos em padarias. Em tamanho um pouco menor, elas têm bons resultados em apartamento.





Se você faz questão da churrasqueira a carvão, uma alternativa é usar briquetes, um tipo de carvão feito de pó de carvão prensado e produz menos fumaça (no começo mais, depois que pegou o fogo, muito menos).

No final, acaba gerando mais cinzas, mas muito menos fuligem.





"Lembrando que toda fumaça é toxica e em ambiente fechado é extremamente perigosa. Então, vale analisar bem a situação (carvão ou briquete apenas em ambientes abertos ou com coifa e canalização da fumaça). Vale lembrar que nada será 100% livre de fumaça, mas é possível amenizar", comenta.