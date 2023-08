Almôndegas de carne e lombo com balsâmico e macarrão

Almôndegas

1 - Em uma tigela grande, misture todos os ingredientes e faça 24 bolinhas.

2 - Aqueça uma frigideira grande e adicione metade do azeite. Frite metade das almôndegas até dourar. Vá colocando-as em uma travessa forrada com papel toalha. Junte o restante do azeite à frigideira e frite o restante das almôndegas. Reserve.

Acompanhamento

3 - Leve uma panela grande com 3 litros de água para ferver. Adicione o sal e cozinhe o macarrão por 8 minutos ou até ficar al dente.

4 - Escorra e misture com o molho e o orégano. Disponha em uma travessa refratária e distribua as almôndegas por cima. Leve ao forno quente (250℃) por cerca de 10 minutos para aquecer bem. Sirva.

Calorias: 450 a porção

