Arroz de carreteiro é uma bela refeição completa!

1 - Ferva a carne de sol em uma panela média com água e vá trocando a água para tirar o excesso de sal.

2 - Em outra panela grande, doure o bacon. Refogue bem com o carne de sol e a calabresa. Se necessário, pingue água na panela para não grudar no fundo. Coloque a cebola, a cenoura, o ketchup e o arroz, cobrindo-o com água. Acerte o sal e pimenta a gosto e deixe cozinhar em fogo alto.

3 - Assim que a água estiver no fim, baixe o fogo e deixe secar. Tire do fogão e misture até secar mais. Sirva com salsa e cebolinha por cima.

