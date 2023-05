Atum assado com arroz 7 grãos

1 - Pré-aqueça o forno a 180°C.

2 - Em uma travessa refratária média, disponha o atum com os tomates e o alho cortado em pedaços grandes ao lado.

3 - Regue com bastante azeite (do próprio atum e mais um pouco) e tempere os tomates com sal e pimenta. Não tempere o atum.

4 - Junte o vinho e o manjericão.

5 - Cozinhe o arroz em uma panela média e cubra com água.

6 - Quando ferver, abaixe o fogo e deixe por 20 minutos.

7 - Escorra a água e reserve o arroz em uma peneira.

8 - Nessa mesma panela, doure a cebola com um fio de azeite. Junte o arroz e refogue mais um pouco.

9 - Sirva.

