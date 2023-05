Atum com cebola roxa caramelizada e purê de grão-de-bico

1 - Leve o grão-de-bico na panela de pressão, cubra com água e cozinhe por 40 minutos depois que pegar pressão. Desligue, espere a pressão toda sair antes de abrir a panela.

2 - Bata o grão-de-bico no processador com a água do cozimento até obter um purê. Vá adicionando a água aos poucos.

3 - Tempere com sal, azeite, pimenta e o limão.

4 - Em uma frigideira, doure a cebola no azeite. Coloque uma colher de sopa de água para caramelizar.

5 - Acrescente o atum, tempere com azeite e mexa.

6 - Monte o purê enformado em um disco de inox e o atum com a cebola por cima.

7 - Finalize com salsa picada.

