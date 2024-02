Avocado toast com ovo poche e queijo feta

1 - Faça um corte no sentido vertical do abacate, passando em volta do caroço, e abra. Descarte o caroço e tire a casca puxando com uma faca.

2 - Coloque um pouco de azeite em uma grelha ou frigideira média, e deixe as fatias do pão tostando.

3 - Com a faca um pouco de lado, fatie o avocado em lâminas finas. Com a mão, dê uma deitada nas fatias.

4 - Corte a ciboulette em lâminas bem finas e salpique por cima do abacate.

5 - Esprema ¼ do limão por cima do avocado para não oxidar. Acrescente um pouco de azeite extravirgem, flor de sal e mix de pimentas para dar aroma e sabor.

6 - Vire o pão para tostar dos dois lados.

Ovo poché

7 - Coloque água em uma panela pequena e, quando estiver quase em ponto de fervura (não pode estar borbulhando), faça um redemoinho com uma colher e despeje o ovo. Deixe cozinhar 4 minutos.

8 - Corte os tomates cereja em lâminas e tempere com flor de sal, mix de pimentas e azeite.

9 - Desligue o fogo do pão.

Montagem

10 - Sobre as torradas, disponha o abacate, os tomates laminados. Quebre com a mão pedaços de queijo feta e coloque por cima.

11 - Quando o ovo estiver cozido, dê uma leve secada com uma folha de papel toalha. Tempere com flor de sal e mix de pimentas.

12 - Finalize o pão com o ovo poché e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Toast de creme de ricota com avocado e ovo pochet

Experimente este avocado toast com patê de ricota

Avotoast com ovo para um café da manhã de respeito

Toast de atum para um lanche prático