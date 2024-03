Bacalhau com natas e peras ao vinho para agradar em cheio na Páscoa

Peras ao vinho

1 - Coloque o vinho em uma panela média com as peras e deixe reduzir em fogo baixo, sem tampar, até que as frutas fiquem macias (cerca de 20 minutos).

Bacalhau

2 - Leve o bacalhau em uma assadeira média ao forno pré-aquecido coberto com papel alumínio por aproximadamente 8 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Tire as espinhas e a pele e desfie em pedaços grandes.

3 - Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola em fogo baixo, sem deixar dourar.

4 - Tire do fogo e junte o bacalhau em nacos.

5 - Em uma tigela pequena dissolva a farinha em um pouco de água.

6 - Aqueça o leite e o creme de leite em uma panela de fundo grosso e junte a farinha dissolvida misturando sempre para não empelotar. Retire do fogo e adicione a mostarda, o limão e sal a gosto.

7 - Aqueça bem o óleo em uma frigideira funda. Coloque as batatas pré-cozidas e frite até que fiquem douradas. Escorra bem e seque-as com toalha de papel.

8 - Em uma travessa refratária, misture o bacalhau com metade do creme, distribua as batatas fritas e cubra com o restante do creme. Polvilhe com o queijo e leve ao forno pré-aquecido a 160° até gratinar (cerca de 20 minutos). Retire do forno e sirva com arroz refogado com flores de brócolis e peras ao vinho.

