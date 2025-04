Bobó de palmito com arroz oriental é surpreendente e cheio de sabor

1 - Coloque o arroz em uma peneira e lave em água corrente até que a água da lavagem saia transparente. Deixe secar por 10 minutos.

2 - Leve-o a uma panela junto com a água ao fogo médio e cozinhe até secar. Reserve.

3 - Coloque em uma panela ao fogo todos os ingredientes do tempero do arroz. Assim que ferver, desligue o fogo e misture delicadamente no arroz ainda quente.

Bobó

4 - Corte os palmitos em fatias e reserve.

5 - Em uma panela média, aqueça o azeite e o azeite de dendê. Refogue os legumes. Tempere com sal.

6 - Coloque a mandioquinha e cubra com a água. Quando estiver cozida, passe para o liquidificador e bata com o leite de coco.

7 - Coloque de volta na panela e adicione o palmito reservado. Deixe levantar fervura e acerte o sal. Sirva sobre o arroz finalizando com salsa ou coentro picados.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bobó de palmito: simples e saboroso

Delicioso: Aprenda a preparar este bobó de camarão bem fácil

Bobó de camarão é simples e delicioso!

Receita fácil de bobó de frango