Bolinho de chuva salgado com parmesão e azeitona

1 - Em uma tigela média, misture o ovo, o leite, o azeite, o parmesão e o fermento.

2 - Vá adicionando a farinha até obter uma massa espessa.

3 - Misture as azeitonas e deixe descansar 5 minutos.

4 - Coloque pequenas porções da massa com auxílio de duas colheres (chá) em uma panela com óleo quente e frite por alguns minutos até dourar dos dois lados. Escorra em papel absorvente. Sirva com o molho lemon pepper.

Calorias: 55 a unidade

