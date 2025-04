Bolo com mousse de chocolate

Massa

1 - Em um recipiente médio, coloque a margarina, o açúcar e as gemas.

2 - Com a batedeira, bata até obter um creme esbranquiçado.

3 - Peneire a farinha, o fermento, o cacau e junte à massa, batendo sempre, alternando com o leite.

4 - Bata as claras em neve e incorpore delicadamente à massa.

5 - Transfira para uma forma redonda (24 cm de diâmetro), untada e polvilhada com farinha.

6 - Leve para assar em forno médio (180°C), pré-aquecido, por 45 minutos.

7 - Retire do forno, desenforme e deixe esfriar.

8 - Corte uma tampa na parte superior do bolo para usar no recheio.

9 - Divida o bolo em duas partes iguais cortadas horizontalmente.

Recheio

10 - Em um recipiente médio, misture o leite condensado, o cacau, o suco de laranja e o miolo do bolo esfarelado.

11 - Bata as claras em neve e misture delicadamente ao recheio.

12 - Preencha as camadas do bolo com o recheio entre elas e reserve.

Cobertura

13 - Em um refratário, acrescente o creme de leite e aqueça desligando o fogo antes que ferva.

14 - Acrescente o chocolate e misture bem com uma espátula até obter um creme liso.

15 - Espalhe sobre o bolo e leve à geladeira.

16 - Finalize decorando com raspas de chocolate e sirva.

