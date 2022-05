Bolo de chocolate de frigideira é prático e delicioso!

Massa

Em um recipiente, bata os ovos, açúcar, óleo e essência de baunilha com um batedor até a mistura ficar homogênea. Adicione leite, farinha, chocolate em pó e sal, continuando a bater. Unte com margarina uma frigideira antiaderente grande, transfira a massa e tampe. Cozinhe em fogo baixo por sete a 10 minutos. Abra e espete um palito no bolo - está pronto quando o palito sair seco.

Cobertura

Em uma panela pequena, coloque a cobertura de chocolate e o creme de leite. Mexa até derreter. Espalhe sobre o bolo e acrescente o confeito para finalizar.

