Bolo de pasta de amêndoa sem farinha com calda de framboesa

Bolo

1 - Pré-aqueça o forno a 180°C.

2 - Forre o fundo de uma forma redonda de 23cm com papel-manteiga e unte o papel e as laterais com manteiga. Reserve.

3 - Em uma tigela média, misture o açúcar, a farinha de amêndoa, o fermento e o sal. Misture bem e reserve.

4 - Bata as claras em uma tigela grande em velocidade alta com uma batedeira elétrica até ficar macio. Transfira para uma tigela média e reserve.

5 - Disponha a manteiga na mesma tigela grande de mistura e bata em velocidade médio-alta com a batedeira elétrica até ficar fofa.

6 - Junte a pasta de amêndoa, aos poucos, batendo bem após cada adição, até ficar homogênea.

7 - Reduza a velocidade para média e coloque gradualmente açúcar. Adicione as gemas e bata até ter uma massa lisa. Adicione a baunilha e mexa bem.

8 - Incorpore delicadamente as claras em três adições, misturando até que não haja mais riscos brancos.

9 - Transfira a massa para a forma, alisando a superfície. Asse por 25 a 30 minutos ou até que a parte superior do bolo esteja levemente dourada.

10 - Deixe esfriar na forma por 5 minutos. Passe uma faca ao redor da borda, retire o bolo da forma, descartando o papel e deixe esfriar completamente em uma grade de resfriamento.

11 - Sirva com molho de framboesa e frutas frescas, ameixas fatiadas ou cereja. O bolo pode ser armazenado em temperatura ambiente por até 2 dias.

Calda de framboesa

12 - Coloque todos os ingredientes em um processador de alimentos ou liquidificador e faça um purê.

13 - Passe por uma peneira de malha de arame fino, descartando os sólidos.

14 - Cubra e refrigere. Rende 1 xícara.

