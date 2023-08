Bolo s'mores com cobertura de marshmallow gratinado e camadas de chocolate

1 - Pré-aqueça o forno a 180 °C.

2 - Unte com manteiga o fundo e as laterais de uma assadeira de 22,5x33 cm.

3 - Forre a assadeira com papel-manteiga, cortando-o para caber na assadeira e deixe um pouco de comprimento em cada ponta para que o bolo possa ser facilmente removido da forma depois de assado.

4 - Disponha os biscoitos no fundo da assadeira. Caso seja necessário, corte-os.

5 - Posicione a assadeira no meio do forno e asse por 5 a 7 minutos ou até que os biscoitos estejam levemente assados. Retire e reserve.

6 - Pique em pedaços finos e derreta uma barra de chocolate em um recipiente pequeno em banho-maria.

7 - Como alternativa, derreta o chocolate em um recipiente para micro-ondas. Derreta em intervalos de 15 a 20 segundos, mexendo a cada 20 segundos.

8 - Com a parte de trás de uma colher pequena ou uma espátula pequena, espalhe o chocolate sobre os biscoitos até que estejam uniformemente cobertos. Reserve.

9 - Derreta a manteiga no micro-ondas ou em uma panela pequena em fogo médio-baixo e reserve.

10 - Pique em pedaços finos e derreta a outra barra de chocolate. Reserve o chocolate para esfriar até a temperatura ambiente.

11 - Bata a farinha, o cacau em pó, o fermento em pó, o café (opcional) e o sal em uma tigela média. Amasse bem os grumos de cacau em pó. Reserve.

12 - Junte o óleo, a baunilha e o açúcar com a manteiga em uma batedeira. Como alternativa, use uma tigela grande com um mixer.

13 - Bata em velocidade média, raspando as laterais da tigela quando necessário, por 2 minutos ou até ter uma massa uniforme e homogênea.

14 - Coloque ovos, um de cada vez, e bata em velocidade baixa até que estejam incorporados.

15 - Adicione metade do leitelho ou substituto, e bata mais uma vez em velocidade baixa.

16 - Junte o chocolate. Mexa até que esteja bem incorporado à massa, raspando as laterais do bowl conforme necessário.

17 - Coloque metade da mistura de farinha aos outros ingredientes úmidos. Bata em velocidade baixa.

18 - Acrescente o restante do leitelho, raspando as laterais do bowl se necessário.

19 - Misture com a segunda metade dos ingredientes secos. Mexa até obter uma massa homogênea. Raspe as laterais e o fundo da tigela.

20 - Despeje a massa sobre os biscoitos. Espalhe uniformemente.

21 - Asse por 30 a 35 minutos ou até que coloque um palito de madeira saia limpo.

22 - Coloque o bolo em uma grade para resfriar. Disponha os marshmallows em um padrão uniforme no topo do bolo. Deixe descansar na grade por 15 minutos ou até que os marshmallows amoleçam.

23 - Pré-aqueça o forno para gratinar e coloque na grade mais baixa. Não deixe muito perto da parte superior.

24 - Leve o bolo ao forno e gire-o a cada 30 segundos por quatro a cinco minutos ou até que a parte superior esteja uniformemente dourada. Deixe esfriar por 10 a 15 minutos antes de servir.

Dica

Antes de cortar, passe a faca em água quente e limpe-a antes de cortar novamente. Isso evitará que a cobertura de marshmallow grude na faca.

