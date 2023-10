Bolo teia de aranha com massa de chocolate e recheio de leite condensado

Massa

1 - Bata as claras em neve na batedeira.

2 - Vá colocando as gemas, uma a uma, e o açúcar. Bata até ficar um creme fofo e crescido.

3 - Ferva o leite com a manteiga em uma panela média e vá alternando na massa com a farinha.

4 - Tire da batedeira e adicione o chocolate e o fermento passados por uma peneira. Misture delicadamente e transfira para uma forma de bolo redonda alta (24 a 26cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com farinha.

5 - Asse em forno médio (180℃), pré-aquecido, por 40 minutos ou até que enfiando um palito ele saia seco. Retire, espere amornar e desenforme.

Recheio

6 - Misture os ingredientes até obter um creme espesso.

Cobertura

7 - Leve ao fogo o açúcar e a água em uma panela média até que fique uma calda grossa.

8 - Bata as claras em neve. Continue batendo e vá derramando a calda quente bem devagar, até encorpar. Perfume com a essência de baunilha e retire.

Montagem

9 - Corte o bolo ao meio e recheie com o creme de limão.

10 - Cubra e espalhe a cobertura.

11 - Com o creme balsâmico, vá fazendo círculos sobre o bolo, do centro para fora. Com a ponta de uma faca, vá puxando os círculos para fora formando a teia de aranha. Sirva.

Calorias: 330 a porção

