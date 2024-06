Canjica rica brûlée com creme de leite de coco e doce de leite de coco

1 - Coloque o milho em uma tigela grande. Cubra com água e deixe hidratar por 12 horas.

2 - Descarte a água do molho e coloque-o em uma panela de pressão. Adicione água de modo que cubra o dobro do volume do grão. Junte metade do açúcar, a canela e os cravos. Após pegar pressão, cozinhe por cerca de 20 minutos. Desligue o fogo e deixe sair a pressão.

3 - Abra a panela. Misture o restante do açúcar, o coco e o leite de coco. Cozinhe em fogo baixo por mais 30 minutos, misturando sempre.

4 - Transfira para uma tigela ou travessa de servir para ir à mesa. Acrescente o creme de leite de coco, as raspas e a noz-moscada ralada. Misture, incorporando tudo.

5 - Distribua em tigelas ou travessas de sobremesa. Polvilhe o açúcar e queime com maçarico. Finalize com uma colher de doce de leite de coco e mais noz-moscada ralada.

Dica

Creme de leite de coco

Em uma panela de fundo grosso, coloque 1 litro de leite de coco e deixe em fogo bem baixo - a temperatura deve ficar sempre abaixo de 90ºC e não pode levantar fervura. Quando reduzir pela metade e ficar com consistência cremosa e sem escorrer, tire do fogo. Espere esfriar, coloque em vidro e leve para geladeira.

Doce de leite de coco

Em uma panela larga o suficiente para acomodar 200 g de açúcar no fundo, coloque o açúcar e acenda o fogo. Quando começar a derreter nas laterais do fundo da panela, comece a mexer. Deixe derreter tudo e incorpore 500 ml de creme de leite de coco de uma só vez, mexendo sem parar. Cozinhe até obter uma consistência cremosa. Acrescente baunilha, misturando bem. Coloque em um pote com tampa e deixe esfriar

