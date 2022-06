Carne seca com arroz de leite e queijo é um prato delicioso!

1 - Corte a carne em pedaços e coloque na panela de pressão. Adicione a água e, depois que pegar pressão, cozinhe por 20 minutos. Escorra e leve para um prato para amornar. Desfie a carne no processador. Reserve.

2 - Em uma frigideira média, aqueça o óleo de coco e a manteiga. Em seguida, frite a cebola e o alho. Coloque a carne para fritar junto. Reserve.

3 - Em uma panela média, misture o arroz, o leite de coco e o leite. Leve ao fogo médio e cozinhe até deixar pastoso. Reserve.

4 - Unte um refratário médio com bastante manteiga. Distribua metade do arroz, a carne e finalize com o restante do arroz. Cubra com o queijo em cubos. Leve ao forno para gratinar por 5 minutos. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Escondidinho de carne seca com bacon

Sanduíche de carne seca com queijo para um lanche diferente e saboroso

Arroz de panela de pressão com carne seca