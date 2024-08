Cebola recheada com shimeji

1 - Descasque as cebolas e corte 1/2 dedo abaixo da ponta, com uma faca pequena. Corte em círculo os centros delas e faça um x no meio - use uma colher pra tirar os pedaços da parte interna, tomando cuidado para não furar ou rasgar a parte externa.

2 - Tempere-as com azeite, sal, pimenta e noz-moscada a gosto. Espalhe bem o tempero por dentro e por fora. Unte uma forma média com óleo e reserve.

3 - Pique a "polpa" das cebolas que foi retirada e reserve.

4 - Desfie os cogumelos.

5 - Em uma frigideira larga, coloque 1 fio de óleo e manteiga e os cogumelos. Deixe por 5min ou até ficarem bem dourados.

6 - Misture shoyu, missô e molho inglês em um copo e adicione aos cogumelos. Cozinhe até o líquido secar e acerte o sal se necessário. Reserve.

7 - Na panela dos cogumelos, adicione as cebolas picadas e doure por 1min. Adicione 3 colheres de água e misture até soltar o "fundo" da panela. Repita o processo quando água secar até as cebolas ficarem bem macias. Tempere com sal a gosto.

8 - Em um bowl misture o cheiro verde e tempere com sal e pimenta a gosto.

9 - Recheie as cebolas com 1 camada de queijos, 1 camada de cebola caramelizada, 1 camada de cogumelos e repita o processo até chegar ao topo. Finalize com um pouquinho do creme de queijos e azeite.

10 - Leve ao forno a 200°C por 20 min ou até que as cebolas fiquem levemente douradas por fora.

