Charuto de repolho com carne moída é uma bela refeição completa

Folhas:

1 - Escalde o repolho em água fervente até murchar. Escorra, tire os talos centrais e reserve.



Recheio:

2 - Misture o arroz, a carne, o tomate, a cebola, a pimenta, o alho, o azeite e sal e salsa a gosto em um recipiente. Junte ¼ de xícara (chá) do molho com água e misture.



Montagem:

3 - No centro de cada folha, disponha 2 colheres (sopa) do recheio, dobre as pontas opostas e enrole.



Finalização:

4 - Na panela de pressão, adicione o restante da mistura de molho com água e distribua os charutos. Tampe a panela, leve ao fogo médio e, depois de pegar pressão, conte 20 minutos. Deixe a pressão ser liberada naturalmente e sirva.





