Chocolate três texturas

Biscoito de micro-ondas

1 - Faça a base derretendo o chocolate no micro-ondas e misture em uma vasilha com o restante dos ingredientes.

2 - Coloque a mistura em discos individuais (formas de biscoitos) e esquente no micro-ondas de três em três discos, com a máxima potência, por 40 segundos.

Mousse de chocolate

3 - Prepare um creme inglês misturando a gema de ovo com o açúcar e o leite.

4 - Cozinhe até atingir 80ºC de temperatura.

5 - Derreta o chocolate e misture o creme. Deixe esfriar e misture com a nata.

Brownie

6 - Leve a manteiga a uma batedeira e bata por seis minutos. Tire e misture o chocolate derretido.

7 - Bata as gemas com o açúcar. Bata também as claras.

8 - Incorpore a manteiga com o chocolate, as claras e as gemas. Junte aos poucos a farinha e as nozes.

9 - Cozinhe em um molde de 2 cm de massa a 180ºC por 20 minutos.

Sugestão de apresentação

Coloque dois quadrados de brownie no fundo do prato e cubra com mousse de chocolate. Apoie o biscoito e finalize com sal maldon.

