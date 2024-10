Cone de sanduíche Caesar fácil e delicioso

1 - Pré-aqueça o forno a 180°C.

2 - Abra as fatias de pão com um rolo para deixá-las mais finas e enrole as pontas para obter os cones. Asse até dourar levemente, cerca de 10 minutos.

3 - Grelhe as iscas de frango em uma frigideira média com um fio de azeite e tempere com sal e pimenta.

4 - Em uma tigela média, misture maionese, mostarda, parmesão, anchova e limão.

5 - Preencha os cones com o molho, alface e frango grelhado. Finalize com mais molho e parmesão.

