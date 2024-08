Sanduíche de frango com curry e cream cheese

1 - Doure a cebola em uma panela média com o óleo.

2 - Junte o frango e tempere com sal, pimenta e curry. Mexa bem.

3 - Acrescente o cream cheese e a água.

4 - Cozinhe a maçã pulverizada com o açúcar e o limão. Junte um pouquinho de água e tempere com sal e pimenta. Deixe em fogo baixo, misturando de vez em quando, por 10 minutos (ou até que fique macia). Deixe esfriar.

5 - Em uma frigideira grossa, doure as fatias do pão dos dois lados.

6 - Monte os sanduíches distribuindo as tiras da cenoura sobre o pão e espalhando o frango com curry. Acrescente as maçãs e a acelga. Feche com a outra fatia de pão e sirva.

Dica

Antes de usar o curry, aqueça-o em uma frigideira grossa. Assim, você consegue liberar mais o aroma do tempero.

Complete esta refeição com 8 cenouras baby, suco de manga light e 1 tablete pequeno (25 g) de chocolate meio amargo. Assim, você consome cerca de 500 calorias, além de vitamina A e antioxidantes que colaboram para o bom funcionamento do coração.

