Steak frites sandwich é sanduíche de carne com batatas fritas

1 - Leve uma frigideira média ao fogo alto.

2 - Torre os pães ciabatta. Retire-os e acrescente um pouco de azeite.

3 - Tempere a carne com sal e pimenta. Coloque na frigideira e deixe até dourar e ficar crocante.

4 - Cubra o bife com o queijo e deixe derreter.

5 - Espalhe o aioli de ervas com limão nos pães.

6 - Com uma espátula, coloque o bife e o queijo sobre os pães.

7 - Cubra com as cebolas em conserva e as batatas antes de servir.

*Substitua os ingredientes conforme a disponibilidade.

