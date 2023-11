Corn dog, petisco de salsicha feito na crepeira

1 - Misture todos os ingredientes em uma tigela média até obter uma massa homogênea.

2 - Aqueça a crepeira.

3 - Corte as salsichas ao meio e espete palitos em cada pedaço.

4 - Unte as chapas com um pouco de óleo, azeite ou desmoldante. Distribua um pouco de massa em cada cavidade, acomode as salsichas e finalize com um pouco mais de massa por cima.

5 - Feche a crepeira e aguarde até ficarem assados e dourados.

6 - Repita o processo até finalizar os ingredientes.

