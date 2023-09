Coxinha de frango na airfryer

1 - Coloque a água em uma panela média e junte a manteiga e o sal. Leve ao fogo médio e aqueça até que a manteiga esteja completamente derretida.

2 - Adicione a farinha e misture bastante com um batedor até obter uma massa lisa, mas consistente. Se necessário, coloque mais um pouco de farinha. É importante manter sempre o fogo médio para cozinhar bem a massa.

3 - Deixe descansar por pelo menos trinta minutos em uma superfície lisa.

4 - Leve o azeite a uma frigideira média e doure o alho. Adicione o frango e vá colocando os temperos. Deixe esfriar.

10 - Pré-aqueça a air fryer por 5 minutos na temperatura 200 graus.

11 - Coloque as coxinhas no cesto formando só uma camada. Programe para 20 minutos. Agite a cesta delicadamente na metade do tempo para ficarem douradas por igual. Repita a operação com as coxinhas restantes.

Dicas

Sirva com um molho feito de maionese e pimenta calabresa.

Use páprica picante na massa para um sabor diferente.

Rendimento: 35 a 40 unidades

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Coxinha com massa de purê de batata

Fácil de preparar; coxinha de leite em pó recheada

Coxinha de frango douradinhas e irresistíveis

Coxinha fit