Coxinha de paçoca

1 - Em uma panela média, misture o leite, a água, o açúcar, o sal e a manteiga. Leve ao fogo médio até ferver.

2 - Despeje a farinha de uma só vez e misture sem parar até que uma bola de massa se forme. Use uma espátula para mexer por cerca de sete minutos em fogo baixo para cozinhar completamente.

3 - Vá apertando a massa com uma colher de pau ou espátula para que o cozimento seja uniforme. Quando desgrudar da panela e tiver uma cor amarelada, desligue o fogo e transfira para uma bancada.

4 - Sove até que a massa esfrie totalmente.

5 - Faça pequenos círculos de massa com a mão, recheie cada um com 1/2 colher (café) de doce de leite e feche no formato da coxinha. Não coloque muito recheio para que a coxinha não vaze.

6 - Empane no ovo batido e passe na farinha de rosca. Frite as coxinhas em óleo quente em uma panela por imersão. Escorra e sirva.

