Crepioca de frigideira com recheio de presunto, queijo e tomate

1 - Em uma tigela, bata os ovos com a tapioca.

2 - Aqueça uma frigideira, coloque um fio de azeite, espalhe com um pincel, disponha 2 fatias de queijo, espere começar a derreter e coloque a mistura dos ovos por cima. Feche com tampa por um minuto, tire a tampa e vire o ovo com o queijo para fritar do lado de cima.





VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:



Receita de crepioca rápida e fácil

Duas opções de crepioca fit com aveia para começar bem a semana!

Prepare esta bela receita de crepioca: prática, saborosa e rápida!