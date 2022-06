Feijão ao forno é uma delícia e muito prático!

1 - Corte a linguiça como preferir e frite até dourar em uma frigideira. Reserve.

2 - Junte as folhas de couve, enrole e corte em tiras finas (corte conhecido como Chiffonade). Refogue rapidamente por três minutos em uma frigideira com um frio de azeite. Ela tem que ficar com uma cor viva e não pode ficar mole.

3 - Remova as cascas dos ovos, corte em cubos e reserve.

4 - Na frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de manteiga e refogue a cebola já cortada até começar a ficar dourada e macia.

5 - Junte o restante da manteiga e aos poucos, a farinha de mandioca, o suficiente para cobrir as cebolas mas continuarem molhadas pela manteiga. Vá fritando até que a farinha esteja dourada. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta, coloque os ovos e a salsa.

Montagem

6 - Unte um refratário médio com azeite, distribua o feijão e as linguiças. Disponha a couve e finalize com a farofa de ovos.

7 - Asse em forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos.

