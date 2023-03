Frango ao molho com berinjela frita é simples de fazer e fica uma delícia

1 - Corte as berinjelas em fatias de cerca de 1cm de espessura no sentido do comprimento. Polvilhe-as com sal e deixe em um escorredor por 30 minutos. Esprema-as levemente e seque com papel-toalha.

2 - Em uma panela, aqueça o azeite, doure o bacon e o alho em fogo médio. Adicione o frango e deixe dourar bem. Quando estiver bem dourado, regue com o vinho e cozinhe até evaporar.

3 - Coloque o tomate pelado com o suco, sal e pimenta. Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos ou até a carne ficar macia.

4 - Em outra panela média, frite no azeite as fatias de berinjela até dourarem de ambos os lados. Escorra em papel-toalha e sirva com o frango.

