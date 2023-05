Galletes com castanhas e mel são bolachinhas deliciosas

1 - Em uma panela média, em fogo médio, derreta o mel e a manteiga.

2 - Junte as oleaginosas trituradas, a farinha e a baunilha.

3 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

4 - Molde as bolachas: faça uma bola e pressione com as mãos ou abra a massa e use cortadores de biscoito.

5 - Disponha-as em um tabuleiro forrado com papel-manteiga e asse por 10 a 15min até ficarem douradas.

6 - As galletes devem ser retiradas logo que estiverem douradas. Mesmo que estiverem moles, elas endurecem enquanto esfriam.

