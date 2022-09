Homus com páprica defumada

1 - Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por pelo menos 12 horas, trocando a água no meio do processo.

2 - Escorra os grãos, coloque em uma panela média com água e ferva até que fiquem macios.

3 - Descasque-os ainda mornos.

4 - No processador bata o grão-de-bico, alho, azeite, limão, tahine, a páprica e os outros temperos (cominho, coentro em pó, pimenta moída e sal a gosto) até obter uma pasta homogênea. Se precisar, coloque um pouco da água do cozimento do grão-de-bico para ajudar.

5 - Disponha o homus em uma tigela, finalize com um fio de azeite e polvilhe páprica. Sirva acompanhado de pão sírio.

