Macarrão coreano com carne, omelete e legumes

Carne

1 - Misture todos os ingredientes e uma tigela média. Deixe marinar.

Omelete

2 - Aqueça uma frigideira com um pouco de azeite. Prepare uma omelete bem fininha. Reserve.

Molho

3 - Misture todos os ingredientes e reserve.

Legumes

4 - Aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione um fio de óleo e frite a cebola.

5 - Tempere com uma pitada de sal e refogue por 4 ou 5 minutos. Coloque em uma tigela grande em que você irá misturar o macarrão todo.

6 - Na mesma frigideira, coloque mais um fio de óleo e refogue o pimentão por 1 minuto. Retire da panela e junte à cebola.

7 - Adicione mais um fio de óleo e refogue por 2 ou 3 minutos as cenouras com uma pitada de sal. Retire da panela e junte aos demais legumes.

8 - Limpe o excesso de óleo da panela e adicione os cogumelos. Refogue por 3 minutos. Retire da panela e junte ao restante.

9 - Coloque a carne marinada na panela, frite por cerca de 2 a 5 minutos ou até que a carne esteja cozida e toda a umidade tenha evaporado. Junte aos legumes.

10 - Leve uma panela grande de água para ferver. Coloque uma quantidade generosa de sal. Adicione o espinafre e cozinhe por 10 segundos.

11 - Mova o espinafre para a água gelada imediatamente. Esprema suavemente. Pique e reserve com os outros vegetais.

12 - Aproveite a água do espinafre e cozinhe o macarrão instantâneo por 3 minutos com o tempero do sachê.

13 - Escorra o macarrão e coloque na tigela com o restante dos ingredientes.

14 - Despeje 2/3 do molho preparado ao macarrão com vegetais e carne e mexa delicadamente até que absorvam todo o molho.

15 - Corte a omelete já fria em tiras finas.

16 - Na hora de servir, decore com a omelete, algumas sementes de gergelim e regue com mais molho. Sirva quente, morno ou em temperatura ambiente.

